Bonelli | progetto sul Ponte dello Stretto senza prova sismica

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Per ildelsullodi Messina non è stata fatta alcuna, nè quella per il vento". A dirlo alla Camera durante il question time con il ministro dei Trasporti Salvini è il leader Avs Angelo. "A pagina 47 della Relazione tecnico-scientifica sulc'è scritto che il Comitato scientifico dice che le prove del vento non sono state fatte.E il Consorzio Eurolink risponde che non sono state fatte per non perdere tempo. E a pagina 14 si dice che mancano le prove di zonizzazione micro.Volete costruire quest'opera nella zona piùd'Italiafare queste prove? Lei è spregiudicato".