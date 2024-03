Bonelli | Mancano prove sismiche Ponte

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 16.05 "Per il progetto delsullo Stretto non è stata fatta alcuna prova sismica, nè quella per il vento".Così(Avs), nel question time con il ministro delle Infrastrutture Salvini. "Nella Relazione tecnico scientifica,il Comitato scientifico dice che ledel vento non sono state fatte. Il Consorzio Eurolink risponde che non si sono fatte per non perdere tempo.le. Volete fare ilnella zona più sismica d'Italia? Lei è spregiudicato". Sul progetto Avs e Pd avevano presentato esposto in Procura.