Bologna prima per occupazione donne | Caltanissetta ultima

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBolzano è laprovincia italiana per tasso dinel complesso (al 74,4% tra i 15 e i 64 anni) mentreè l’con appena il 37,7%. E’ quanto emerge sulle tabelle Istat sul mercato del lavoro riferite al 2023 secondo le quali la provincia con il tasso difemminile più alto è peròcon il 69,4% (è al 69,3% a Bolzano), con oltre 46 punti in più rispetto all’in classifica che ècon il 23,1%. In pratica nella provincia siciliana risulta occupata meno di una donna su quattro. Tra le province con il tasso dipiù basso c’è Napoli con il 41,6% complessivo e il 28,4% delleche fa meglio di Crotone (40,3% nel ...

Medy Cartier, dopo Muschio Selvaggio nuovi guai: finito in carcere: Ancora nei guai il trapper Medy Cartier, 23 anni, al secolo El Marbouh El Mehdi, che questa volta è finito in carcere. La squadra mobile di ...iltempo

Cccp-Fedeli alla linea, al via da Bologna tour italiano: I Cccp-Fedeli alla linea tornano sulle scene live in Italia con il tour 'In Fedeltà la linea c’è' che prenderà il via da Bologna il 21 maggio prossimo. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annare ...adnkronos

A Prato la prima del film ‘Non aprite quella bara’. E poi festa con il cast: Proiezione la sera del 14 marzo al cinema Cinema Multiplex Omnia Center. Il biglietto del film dà accesso alla grande festa con il cast e il regista a Villa Castelletti con musica dal vivo e open bar ...lanazione