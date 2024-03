Bologna | il rapper Medy Cartier finisce in carcere | revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È finito inil, all’anagrafe El Marbouh El Mehdi. Ieri, martedì 12 marzo, gli agenti della squadra mobile dihanno eseguito l’ordine di carcerazione nei confronti del 22enne, che è stato portato così alla casa circondariale “Rocco D’Amato” di. Nel 2022, ilè stato condannato a 5 mesi e 20 giorni diper rapina e lesioni personali. Due reati commessi quando era ancora minorenne. In un primo momento,è stato affidato inaie poche settimane fa è stato oggetto di una misura cautelare per evitare che si avvicinasse alla sua ex fidanzata. Ieri il Tribunale di sorveglianza si è ...

L'inseguimento dell' auto , che procedeva a forte velocità, è avvenuto la notte del 19 dicembre. Tutto ha inizio intorno a mezzanotte, quando un equipaggio del reparto prevenzione crimine, in via ... (tgcom24.mediaset)

Ancora guai in vista per il trapper bolognese Medy Cartier , al secolo El Marbouh El Mehdi, 23 anni. Ieri pomeriggio la squadra Mobile di Bologna ha applicato nei suoi confronti un ordine di ... (tg24.sky)

Medy Cartier di nuovo in carcere per reati commessi quand’era minorenne: Essendo fallito l’affidamento in prova ai servizi sociali, dovrà scontare la pena nella Casa Circondariale di Bologna ...rollingstone

Rapina e lesioni personali da minorenne, arrestato il rapper Medy Cartier: Bologna – È finito di nuovo in carcere il trapper di San Donato Medy Cartier, che ieri pomeriggio è stato prelevato a casa sua da una manciata di agenti in divisa e portato alla Dozza. Dove sconterà u ...bologna.repubblica

Medy Cartier ritorna in carcere: affidamento revocato per il trapper: Bologna, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale. Deve scontare 5 mesi e 20 giorni per i reati di rapina e lesioni personali, commessi ...corrieredibologna.corriere