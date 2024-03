Bolelli Vavassori possono salire al 1° posto nella classifica ATP Race di doppio! Cosa deve accadere ad Indian Wells

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Simonee Andreastanno vivendo una prima parte di stagione a dir poco straordinaria nel, in cui hanno collezionato una serie di risultati importanti come la finale agli Australian Open, il trionfo all’ATP 250 di Buenos Aires e adesso l’approdo alle semifinali nel Masters 1000 didopo la vittoria di ieri sul tandem americano Lammons/Withrow. Un rendimento di alto profilo che ha proiettato inevitabilmente la coppia azzurra nelle zone alte dellamondiale di specialità e ad un passo dalla qualificazione olimpica per Parigi.occupano inoltre la seconda posizione provvisoria, che prende in considerazione solamente i punti ottenuti nell’anno solare ...