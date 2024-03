Boiler scoppiato L’appartamento torna agibile

(Di mercoledì 13 marzo 2024) E’todi via del Botteghino nel quale l’altra notte èlo scaldabagno. I vigili del fuoco sono al lavoro per completare le indagini necessarie a capire le cause che hanno portato all’esplosione del. Secondo una prima ricostruzione l’apparato sarebbe già stato guasto, tanto che il proprietario delavrebbe detto agli inquilini di tenerlo chiuso e attendere l’intervento di riparazione del tecnico che sarebbe dovuto intervenire ieri mattina. Su questa circostanza, i carabinieri della compagnia di Scandicci e della stazione di Badia a Settimo stanno verificando la ricostruzione degli eventi. Del fatto comunque nella frazione di Borgo ai Fossi si continua a parlare. L’esplosione è successa nella notte tra sabato e domenica; ...

