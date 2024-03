Blockchain al servizio delle PMI | confronto in Confindustria Caserta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

L'applicazione della tecnologiaper aumentare la competitivitàPMI di Terra di Lavoro e dell'intera Campania attraverso la garanzia di trasparenza, sicurezza ed efficienza nella certificazione e nella tracciabilità dei prodotti. Sarà questo il filo conduttore del focus dal titolo "LaalPMI: certificazione e tracciabilità globale per l'agroalimentare, le manifatture e il turismo", in programma lunedì 18, con inizio alle ore 9,30, nella sala convegni diin Via Roma 17, promossa dal dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in collaborazione con, CCIAA ...