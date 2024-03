(Di mercoledì 13 marzo 2024) di Andrea Gianni Ilera stato organizzato per "attirare l’attenzione dell’opinione pubblica epolitica sulle tematiche ambientali". Otto chili dicosparsi sulla Bmw M1 dipinta personalmente da Andye valutata 10 milioni di dollari, creando il caosmostra dedicata all’artista statunitenseFabbrica del Vapore. Per questo episodio, avvenuto nel novembre 2022, rischiano il processo gli eco-attivisti di Ultima generazioneper imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. Il pm di Milano Isabella Samek Lodovici, infatti, ha chiuso le indagini a carico di 11 giovani con al centro il raidFabbrica del Vapore e un’altra azione all’Arco, imbrattato con ...

Blitz per l’ambiente, 11 indagati. Dalla farina contro la Bmw di Warhol alla vernice sull’Arco della Pace: Chiusa l’inchiesta sui due episodi: i giovani rischiano il processo per imbrattamento di beni culturali. L’anno scorso un’azione al mese, dai blocchi del traffico agli attacchi ai monumenti: lottiamo ...ilgiorno

Bivacchi e abusivi al grattacielo: Bivacchi, giacigli e un occupante irregolare. È quanto hanno scoperto carabinieri e polizia locale durante un intervento in un edificio a due passi dal centro storico. Tutto è partito da una segnalazi ...ilrestodelcarlino

Cantieri, Blitz dei carabinieri: Sette le ditte risultate non conformi; tre quelle nei confronti delle quali è scattato appunto un provvedimento di sospensione dell’attività sia per le gravi violazioni in materia di sicurezza sia per ...ilrestodelcarlino