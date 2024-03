Bistrot 64 – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024)64 Via Gugliemo Calderini, 64 – 00196Telefono: 06/3235531 Sito Internet: www.64.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 17/22€, primi 22/24€, primi della tradizione 13/17€, secondi 33/38€, dolci 13€, menù degustazione 70/95€ Chiusura: Domenica e Lunedì. A pranzo OFFERTA Dopo un periodo di appannamento, Bistro 64 ha coraggiosamente deciso di ripartire da capo e, dopo alcuni mesi di chiusura tra la primavera e il luglio 2023, ha riaperto i battenti con una ristrutturazione dei locali e un nuovo chef. L’impostazione di cucina in fondo non è troppo dissimile da quella dei fasti di un tempo, un interessante esempio di contaminazione tra cucine anche molto diverse, con un menù che gioca intelligentemente sul confine tra tradizione e innovazione. L’impressione suscitata dalla ...