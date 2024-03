Birre e lampadine | Borussia Dortmund-Psv è uno match novecentesco

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) il 19 dicembre del 1909, una domenica pomeriggio. Alla periferia nordorientale della città tedesca diintorno alla tavolata della locanda Zum Wildschutz, “Al Cacciatore”, al 69 di Oesterholzstrasse, una quarantina di giovanotti parlano concitati. Sono i ragazzi della squadra parrocchiale della Santissima Trinità, la chiesa cattolica che, nello stesso quartiere di Borsigplatz, poco lontano da lì, in Flurstrasse, da qualche anno ha scelto lo sport come strumento di aggregazione giovanile per i figli dei minatori e degli operai delle fabbriche siderurgiche. Una città a prevalente dimensione protestante, la parrocchia Santissima Trinità cerca di integrare i figli degli immigrati, molti dei quali dalla cattolica Polonia, offrendo loro l’opportunità di fare atletica, ginnastica e anche di praticare il football. Ma da qualche anno il cappellano, padre Hubert Dewald, ...