Biden vince primarie in Georgia e aggancia la nomination

Usa: strage di Uvalde, si dimette il capo della polizia locale: Il capo della polizia della città di Uvalde, in Texas, teatro della strage avvenuta il 24 maggio del 2022 alla scuola elementare Robb, ...agenzianova

Biden incontra i polacchi: " La Russia non si fermerà all'Ucraina": La Russia non si fermerà all'Ucraina. E' l'allarme ribadito dal presidente Joe Biden all'inizio del suo incontro, nello Studio Ovale della Casa Bianca, con il presidente polacco Andrzej Duda e il ...globalist

Biden vince le primarie in Georgia e aggancia la nomination per la Casa Bianca: Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Georgia e ha raggiunto il quorum matematico per la nomination alla Casa Bianca. Biden aveva bisogno di 1.968 delegati per vincere la nomination ...ilmessaggero