Biblioteca Giulio Regeni | Poggio | “Presto delle card per sconti e tariffe agevolate”

Fiumicino , 9 marzo 2024 – Al fine di offrire agli ut enti della Biblioteca Civica “Giulio Regeni” di Fiumicino servizi, sconti e tariffe agevolate per l’acquisto di beni e servizi presso enti , ... (ilfaroonline)

Fiumicino, 8 febbraio 2024 – “Come prima uscita da neo assessore alla Cultura ho voluto visitare la biblioteca comunale Giulio Regeni. Un modo per rimarcare come sia prioritario per la nostra ... (ilfaroonline)