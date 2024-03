Biblioteca Girolamini | rubato anche un libro di Galileo del 1610

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Assoluzioni e condanne al processo sul clamoroso furto di libri e manoscritti antichi (oltre duemila) nelladeidi Napoli. Il giudice ha inflitto 5 anni e 3 mesi a Massimo Marino De Caro, exrio dei, già condannato a 7 anni nel 2013. La condanna, inflitta in continuazione, ha quindi determinato una pena pari a 12 anni e 3 mesi di reclusione per De Caro. Assoluzione piena invece per don Sandro Marsano, sacerdote preposito della Congregazione degli Oratoriani di Napoli. Tra le opere di cui De Caro si sarebbe impossessato, figurala prima edizione del volume Siderus Nuncius delcon il qualeGalilei rese pubbliche scoperte rivoluzionarie (ottenute grazie alle sue sofisticate lenti e riguardanti ...

