Biathlon | Coppa del Mondo Canmore 2024 Quattro podi azzurri | tutti firmati Alto Adige

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Atto conclusivo per ladeldi. Nelil sipario cala in un contesto inusuale, quello di, in Canada. In realtà si tratta di un ritorno al passato, perchè queste nevi hanno già ricoperto il ruolo di epilogo dell’inverno. Si deve però risalire la corrente del tempo di tre decenni (1991 e 1994). Il comprensorio dell’Alberta è una dellelocalità canadesi ad aver ospitato il massimo circuito maschile. Le altre sono Hinton (sempre nell’Alberta), Val Cartier (Quebec) e Whistler Mountain (British Columbia).è però l’impianto più utilizzato, avendo mandato in scena 11 gare individuali e 6 a squadre. Peraltro, non va dimenticato come queste nevi siano state olimpiche, seppur solo per gli uomini. Le medaglie di Calgary 1988 vennero ...