BFM | nei Visti da Vicino l’attualità che mostra due diverse concezioni di umanità

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’esistenza dell’, dal generale al particolare, raccontata in due modalità profondamentema entrambe legate al nostro quotidiano, è stata al centro dei documentari presentati martedì 12 marzo nella sezionedadel Bergamo Film Meeting. “Poznámky z Eremocénu” (“Notes from Eremocene”, 2023) della regista slovacca Viera ?ákanyová, è un documentario sperimentale che prende il titolo da “Eremocene”, un termine coniato da Edward Wilson che indica l’ “età della solitudine”. Ambientato in un’ “anticipazione di futuro”, dove il mondo è governato dall’intelligenza artificiale di G-DAO, con umani che esistono all’interno di un vettore contenente le coscienze, mentre la parte naturale ed animale è evocata solo attraverso le immagini. Ad affrontare i problemi globali rimangono la tecnologia blockchain e ...