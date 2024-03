Berrettini torna e vince | Gaston ko al 1° turno del challenger di Phoenix

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Ritorno con vittoria per Matteo. Dopo oltre 6 mesi di assenza dai campi di gioco il 27enne romano, scivolato al numero 154 del mondo, supera il 23enne francese Hugo, numero 85 del ranking Atp, per 3-6, 6-3, 6-1 in un’ora e 42 minuti al torneo175 di(cemento, montepremi 225.000 dollari) in Arizona. “Sono felicissimo, sembrano passati dieci anni dall’ultima partita. Prima del match pensavo: anche se dovessi perdere al primo, sarei contento semplicemente per essereto a giocare. Ho vinto, perciò sono felice due volte”, afferma Matteoa caldo dopo la vittoria. “Qui ho bei ricordi, è sempre un piacere giocare in questo Country Club”, aggiunge il 27enne romano, vincitore in Arizona nel 2019. Al ...