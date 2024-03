Berrettini a Phoenix vince dopo 200 giorni | è la fine di incubo | “Mi accontentavo di una sconfitta”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Matteoè tornato in campo con una vittoria acontro Gaston 200il ritiro degli US Open. Si sarebbe accontentato anche di una sconfitta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-POTAPOVA Si chiude qui l’ennesima DIRETTA LIVE settimanale chiusa bene per i colori azzurri. ... (oasport)

194 giorni dopo, Matteo Berrettini è torna to in campo e l’ha fatto nel Challenger di Phoenix (USA), torneo a cui è particolarmente affezionato visto il successo del 2019. Il tennista italiano ha ... (oasport)

Erano trascorsi 194 giorni dall’ultima volta. Matteo Berrettini ha fatto finalmente il suo ritorno in campo . La scelta del romano e del suo staff è ricaduta sul Challenger di Phoenix (USA), torneo a ... (oasport)

Sinner batte Shelton in 2 set (7-6, 6-1) e vola ai quarti di finale di Indian Wells. Berrettini torna alla vittoria dopo 6 mesi: L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un'ora e 38 minuti di gioc Ancora una vittoria per Jannik Sinner. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben ...leggo

Berrettini vede la luce, vittoria all'esordio con Gaston: "Sono felice, sto bene": Matteo Berrettini vede la luce in fondo al tennis. Il tennista romano è tornato in campo dopo 194 giorni e ha vinto. Al debutto al torneo Challenger 175 di Phoenix ha battuto il francese Hugo Gaston ...corrieredellosport

Challenger Phoenix, Berrettini al 2° turno: battuto il francese Gaston: Centonovantacinque giorni dopo Matteo Berrettini ritrova il sorriso. Al ritorno in campo dopo sei mesi e mezzo di stop per infortunio, l'azzurro ha vinto all'esordio nel Challenger di Phoenix, ...sport.sky