Bergamo Export 2023 | +3 | 3% | è la quarta provincia in Italia | supera Brescia

(Di mercoledì 13 marzo 2024)scala una posizione nella classifica delle provincene più attive nella vendita di beni e servizi oltre confine e diventa laesportatrice del paese,ndo. A dirlo sono i dati pubblicati dalla Camera di Commercio di, riferiti al. Complessivamente, nell’anno appena trascorso, il valore delle esportazioni diraggiunge 20.763 milioni di euro (+3,3% rispetto al 2022, contro variazioni del +0,6% in Lombardia e nulla in). Le importazioni sono state pari a 13.689 milioni (-5,1% tendenziale, contro -6% in Lombardia e -10,4% in). Il saldo della bilancia commerciale diè positivo per ...

