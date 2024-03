Bergamo | costrette a prostituirsi e a vendere a droga ai clienti | scattano 8 arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno dato corso ad un ordine di esecuzione di misure cautelari delegato dalla Procura della Repubblica dinei confronti di 8 persone (di cui cinque portate in carcere, tre sottoposte a misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), di età compresa tra i 33 e 65 anni, di nazionalità italiana, albanese, rumena, moldava e brasiliana allo stato indagate a vario titolo in concorso per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un ulteriore indagato è stato inoltre denunciato in stato di libertà per gli stessi reati. L'operazione scaturisce da un'indagine condotta, nel periodo novembre 2022 - settembre 2023, dai Carabinieri di Zingonia, a seguito di una denuncia/querela presentata da una giovane ...