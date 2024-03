(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le «avanguardie» sono arrivate mercoledì mattina 13 marzo, ma alla spicciolata e non particolarmente riconoscibili.sta accogliendo issimiinper la partita di Europa League contro l’Atalanta in programma giovedì sera 14 marzo alle 21 al Gewiss Stadium.

Bergamo attende i tifosi dello Sporting Lisbona, primi arrivi in città: Le «avanguardie» sono arrivate mercoledì mattina 13 marzo, ma alla spicciolata e non particolarmente riconoscibili. Bergamo sta accogliendo i primissimi tifosi dello Sporting Lisbona in città per la ...ecodibergamo

Gasperini: «Vogliamo qualificarci per la città di Bergamo»: DOMANI LO SPORTING. L’allenatore dell’Atalanta non si nasconde: «Nessun rimpianto per la partita d’andata».Scamacca: «Io pienamente coinvolto nel progetto». Utilizzare dati di geolocalizzazione precis ...ecodibergamo

Casa di Cura San Francesco: progetto di ampliamento del Servizio di Oncologia: riducendo così le liste di attesa per l’inizio delle terapie per i pazienti oncologici di Bergamo e provincia e andando a sgravare ulteriormente il carico dell’oncologia del Papa Giovanni.bergamonews