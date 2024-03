Benevento | Investimento commerciale a via dei Mulini | incontro a Palazzo Mosti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) . Presenti il Sindaco Mastella, Alboino Greco e Innocenzo Macchiarolo, 13 marzo 2024 – Il sindaco Clemente Mastella e il presidente della Commissione consiliare Attività produttive Alboino Greco hanno ricevuto stamane aInnocenzo Macchiarolo, imprenditore e titolare della società immobiliare Md.Oggetto dell’è stato l’produttivo che effettuerà in città il colosso danese Jysk, player di rilievo internazionale nel campo del commercio di arredamenti per la casa e il giardino. Lo store sorgerà a via deisu uno spazio di 1.300 metri quadri. L’apertura è prevista tra dodici mesi, con un impatto occupazionale iniziale di 15 addetti.Il Sindaco ha garantito che – in questo come in tutti gli altri casi – l’Amministrazione supporta la libera ...