Belen verso Ballando con le Stelle

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 13 marzo 2024)Rodrigueztorna in pista. La showgirl, reduce da un periodo no, è pronta a catapultarsi in una nuova avventura televisiva. Milly Carlucci la vorrebbe come concorrente della prossima edizione dicon le. Le trattative sono avanzate, come rivelato da Dagospia. La Rodriguez era stata già contattata per la scorsa edizione e aveva rifiutato ma, ci risulta, avesse lasciato una porta aperta. Da qui il nuovo tentativo dello staff disi ritroverebbe nel sabato sera che per diverse stagioni l’ha già vista protagonista altrove, ossia a Tú Sí Que Vales. Nella scorsa edizione Teo Mammucari, ex giurato del programma Fascino, aveva partecipato allo show di Rai1. Per la Carlucci,sarebbe un ottimo nome in grado di coniugare ...