Belen Rodriguez verso “Ballando con le stelle” | “Trattativa in corso | ma serve un mega cachet”

Belen Rodriguez starebbe trattando con la Rai per partecipare alla prossima edizione di “Ballando con le stelle” , il talent show […] (perizona)

Secondo Dagospia Belen Rodriguez sta preparando il suo ritorno in tv. Pare che potrebbe essere una concorrenti di Ballando con le Stelle (ilgiornale)

Le porte di viale Mazzini potrebbero presto aprirsi per Belen Rodriguez. La showgirl, nota per le sue partecipazioni televisive e i suoi ruoli da conduttrice, sembra essere in trattativa con la Rai ... (donnapop)