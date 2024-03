Belen Rodriguez | la bellissima notizia per lei dalla Rai | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Personaggi Tv. Secondo una recente indiscrezione,potrebbe tornare presto in televisione. La showgirl argentina però non si starebbe preparando a fare il suo ritorno in Mediaset ma in Rai., ormai lontanatv dopo l’addio a Le Iene e Tu Si Que Vales, sarebbe in trattativa con Viale Mazzini. Dove la rivedremo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, laa sorpresa su Anita:sta perre Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita Olivieri svela chi è il compagno della madre ed esplode la buferatorna in televisione? L’indizio sui social Voci di un presunto ritorno in tv di, in realtà, circolano già da alcuni giorni. Gli indizi li aveva dati lei stessa. La ...