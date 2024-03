Beautiful | anticipazioni puntate dal 16 al 22 marzo 2024 | Brooke cerca di convincere Ridge a salvare il loro matrimonio

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lediin onda dal 16 al 22ci rivelano che Thomas e Hope festeggeranno il successo della sfilata, mentrenon riuscirà ad accettare l’idea chevoglia davvero annullare il. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.settimanali: Thomas e Hope festeggiano il successo della sfilata Nelle prossime– in onda dal 16 al 22– assisteremo ai festeggiamenti di Thomas e Hope, che brindano insieme al successo della sfilata “Hope for the Future”. A un certo punto però trasembrano riaffiorare antichi ...