Bcc Iccrea-Sace per finanziare la transizione delle Pmi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gruppo Bcc, per il tramite della capogruppo Bcc Banca, ehanno siglato due accordi, per altrettante convenzioni denominate "Green" e "Futuro", finalizzati a sostenere gli investimenti, anche da partePmi, destinati in particolare allaenergetica ed a quella digitale. E' quanto si legge in una nota secondo cui le aziende clienti del gruppo Bccpotranno usufruiregaranziea fronte di investimenti sostenuti. Le garanzie sono dedicate alle società di capitali, con focus sulle Pmi, e prevedono in particolare che l'ammontare della garanzia sia pari all'80% del valore del finanziamento per la "Garanzia Green" e al 70% per la "Garanzia Futuro".