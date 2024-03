Basket | Varese piega l’ERA Nymburk in Europe Cup e centra la semifinale! Brown e Besson decisivi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’Itelymsi conferma in gara-2 dei quarti di finale dei playoff di FIBACup 2024 ela! I lombardino i cechi delper 91-76 dopo il 69-80 della gara di andata, ed incroceranno nel prossimo turno i turchi del Bahcesehir. 17 punti di uno scatenato Gabeinsieme ai 16 di Hugo, con 12 punti di Nico Mannion e 10 di Davide Moretti. 8 punti per Tomas Woldetensae, mentre il miglior realizzatore per gli uomini di coach Francesco Tabellini è Jitairous Gordon con 15 punti. Buon avvio dei padroni di casa con Nico Mannion e Gabe(12-5), con Senhal e Stephens che accorciano per gli ospiti (14-12). Nel finale di primo quarto la partita sale di tono, con le due squadre ...

Gara di ritorno dei quarti di finale per la Itelyum Varese che a Masnago riceve il Nymburk forte della vittoria in Repubblica Ceca per 65-80.

Segui su VareseNoi.it l'aggiornamento live del punteggio e la cronaca quarto per quarto della partita di ritorno dei quarti di finale di FIBA Europe Cup

