Basket giovanile. La Vis under 19 sbanca Varese e vola alle finali nazionali

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Traguardo storico per l’19 Eccellenza della Vis, che grazie alla vittoria su Robur et Fidessi guadagna l’accesso, in programma a Chiusi dal 29 aprile al 5 maggio. A due giornate dal termine della stagione regolare, dunque, i ragazzi di coach Santi sono matematicamente qualificati alla fase finale, dopo un campionato di altissimo livello, vissuto sempre tra prima e seconda posizione. Ala Vis ha sofferto i ritmi alti imposti dai padroni di casa, in una gara nella quale gli attacchi hanno prevalso sulle difese, ma alla fine i giovani biancazzurri hanno avuto la meglio per 96-88, trascinati dai 26 punti di Sankaré e dai 18 di Giovannelli. Per la società del patron Bertelli il raggiungimento di un traguardo storico ma fortemente voluto, grazie ...