Basket | Europe Cup 2023 2024 | Varese vola in semifinale | Nymburk ko anche al ritorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’Itelyumsi è qualificata per le semifinali della FibaCup. Davanti al pubblico amico dell’Itelyum Arena i ragazzi di coach Bialaszewski hanno replicato la vittoria dell’andataneldei quarti di finale, battendo i cechi dell’Eracon il punteggio di 91-76. Ancora 15 punti di vantaggio, esattamente come la scorsa settimana in Repubblica Ceca, in una partita che ha messo in evidenza la netta superiorità della compagine lombarda. A fine partita il tabellino vede cinque giocatori diin doppia cifra: top scorer Gabe Brown con 17 punti, ma applausiper Nico Mannion che oltre ai 12 punti mette a referto 9 assist sfiorando la doppia doppia. In...