Basket | Eurocup Femminile | la Reyer Venezia si ferma in semifinale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La scossa nel primo tempo c’è stata eccome, con lache ha provato a riportare in parità la serie. Alla fine però è emersa la superiorità delle London Lions che quindi hanno bissato il successo dell’andata, con un margine anche più ampio, e si sono ritagliate uno spazio in finale di. Alla fine il match si è concluso con il risultato di 71-59, ma senza rammarico per le orogranata che hanno dato il massimo per provare a sovvertire le sorti dell’incontro. A questo punto non resta che il campionato, dove al momento sono al comando della stagione regolare con 4 punti di margine. Lasiin, Mazzon: “Dobbiamo riconoscere il loro grandissimo livello” Crediti foto:...

