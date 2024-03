Basilicata | ok candidato centrosinistra

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 21.20 Sarà Domenico Lacerenza ildelper le regionali in. Richiesta fatta dalla formazione civica 'Casa Comune', il Pd, il M5S, Alleanza Verdi Sinistra e +Europa di comune accordo. Domenico Lacerenza, già Direttore del Dipartimento di chirurgia dell'ospedale regionale 'San Carlo' di Potenza - si legge nella nota congiunta - sarà interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell'amministrazione della Regione.

