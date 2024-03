Basilicata | scelto candidato del Centrosinistra | è Domenico Lacerenza

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’intesa tra le forze delper le prossime elezioni regionali inha portato alla scelta dicomegovernatore. Questo oculista, al suo primo incarico politico, si trova di fronte alla sfida di concorrere contro l’attuale governatore del centrodestra, Vito Bardi di Forza Italia., 66 anni, con una lunga carriera nel campo medico, si impegna a mettere tutto il suo impegno per rispondere alle aspettative riposte in lui.per creare un fronte comune e progressista La coalizione, formata da Pd, M5S, Avs, +Europa eCasa Comune, punta super unire e rafforzare il fronte progressista della regione, possibilmente allargandosi anche ad Azione, ancora ...

