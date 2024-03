BASILICATA Intesa Pd-M5S | il medico Lacerenza candidato del «campo largo» Anche Chiorazzo dice sì

Ballottaggi e terzo mandato, Salvini riprende a fare i dispetti: ...all'impazzata sul nuovo candidato presidente della Basilicata. ...in collegamento permanente con il Nazareno e con il presidente M5s ... dopo un'altra serie di nomi bocciati, è arrivata l'intesa. Il ...

Chi è Domenico Lacerenza, l'oculista che in Basilicata ha messo d'accordo Pd e M5S: ...attualmente primario del reparto di Oculistica dell'ospedale San Carlo di Potenza a far convergere Partito democratico e Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali in Basilicata. L'intesa ...