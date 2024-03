Basilicata | fonti Azione | ' Lacerenza? Noi non presenti a tavolo | decideremo prossimi giorni' **

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) -sosterrà la candidatura di Domenico? "Noi non eravamoal" del centrosinistra che ha individuatocome candidato presidente alle regionali in Basilicata. "nei". Cosìdi, interpellate dall'Adnkronos. Sabato Carlo Calenda sarà in Basilicata per incontrare il partito locale.

