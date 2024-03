Basilicata | Calenda | ' oggi ho sentito Schlein | prendiamo decisione e in fretta' **

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "hoEllye le ho detto: apriamo una discussione ma molto rapidamente sennò finiamo che siamo senza candidato". Così Carloa Metropolis sul sito di Repubblica. "Le ho detto: trovare un candidato capace, non pretendo di sceglierlo io da solo, so i pesi dei partiti anche se noi in Basilicata siamo piuttosto forti. Io chiedo al Pd di avere la capacità, se M5S fa muro, di prendere una. C'è Chiorazzo? Andiamo su Chiorazzo anche se ha una serie di problemi oggettivi, però si prenda un". Quindi direbbe sì a Chiorazzo? "Affido laa Marcello Pittella".

