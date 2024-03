Barcellona | Xavi si gode i baby Cubarsi e Yamal – PAGELLE

(Di mercoledì 13 marzo 2024), i nuovi canteranisi prendono la scena nella vittoria in Champions contro il Napoli Mettendo insieme le loro età, protagonisti della vittoria delcontro il Napoli, avrebbero la stessa età di Mario Rui e Juan Jesus, due anni in più di Di Lorenzo e sarebbero ancora più giovani di Rrahmani. La prova dei due giovanissimi canterani – 17 anni appena fatti per il difensore, ancora 16 anni per l’attaccante – ha convinto critica e pubblico: con questi due ilmette una grossa ipoteca sul proprio futuro. Ecco ledei due giovanissimi nei principali quotidiani sportivi.– Per la Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 7.5: «A 17 anni e 50 giorni debutta in ...

