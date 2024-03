Barcellona-Napoli | opinionisti | calciatori e giornalisti sulla prestazione degli Azzurri

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Costacurta: “Buona gara delcontro il, esce a testa alta” Billy Costacurta, ex difensore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi Sky dopo la sconfitta delin Champions contro il: “I primi 25 minuti sono stati terribili, poi ill’ha tenuta aperta fino al gol di Lewandowski. Ilha fatto una buona gara ed esce a testa alta. In quest’ultimo periodo ilmi sembra tornato a divertirsi, si sono persi un po’ di mesi, ma nell’ultimo periodo è tornata ad essere una squadra, certo qualcosa manca”. Capello: “La difesa delè stata troppo remissiva, l’arbitro non mi è piaciuto” Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta del ...