Barcellona-Napoli | i giudizi su Linstrom e il direttore di gara

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’eliminazione del: anche Jesper Lindstrom è stato protagonista in negativo tra i partenopei. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali: La Gazzetta dello Sport 5 – “Dentro per Politano ma fa fatica ad entrare in partita, perde due palle cercando improbabili uno contro tutti a metà campo. Ha sulla testa il 2-2 ma non inquadra la porta”. Alcuni altri quotidiani sul danese delIl Corriere dello Sport 4.5 – “Strozzato subito da Cancelo e conseguenti raddoppi. E il gol che sbaglia di testa è da urlo di Munch. Morbido anche l’atteggiamento in occasione del tris del Barça, a ridosso della sua area”. Il Corriere della Sera 4.5 – “Si mangia il 2-2”. Il Mattino 4.5 – “A due passi dalla porta, senza neppure staccare, solo, colpisce di testa, chiudendo gli occhi. Si divora il 2-2, un ...