Barcellona Napoli | bocciato Makkelie | manca un rigore su Osimhen

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilsupera ile va ai quarti di Champions League: molti rimpianti per gli Azzurri, ma in molti bocciano l’arbitroUncoraggioso a tratti, sfortunato, ma anche distratto saluta la Champions League e il mondiale per club: contro ilgli Azzurri però possono rammaricarsi anche per alcune decisioni arbitrali dell’olandesedalle moviole italiane. Unanimità di giudizio in occasione delnon assegnato aper il contatto di Cubarsi: step on foot, ma l’arbitro non va neanche al VAR. «Non è stata convincente la direzione di gara di– commenta Cesari su Canale 5 – per me è insufficiente. Nell’occasione delchiesto da ...