Barcellona-Napoli 3-1 | azzurri a testa altissima ma con un grande rammarico

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilesce dalla Champions dopo il ko 3-1 contro il. Inutile il gol di Rrahmani, letali i lampi di Lopez e Cancelo nel primo tempo e il sigillo finale di Lewandowski. Polemiche per un rigore negato a Osimhen. CALCIO– Il sogno europeo delsi infrange sul muro del. Al Camp Nou finisce 3-1 per i blaugrana, che staccano il pass per i quarti di finale di Champions League eliminando gli. Fatale per i partenopei il black-out nella prima parte del primo tempo, oltre alle polemiche per un rigore negato a Osimhen. Un avvio da incubo Bastano 17 minuti alper indirizzare la qualificazione. Lopez sblocca il risultato al 15? con un diagonale chirurgico, quindi due minuti dopo arriva il raddoppio catalano con il tap-in di ...