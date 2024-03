Barcellona 3-1 Napoli | i commenti di Calzona e Xavi nel post partita

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Al termine dellacontro la SSC, l’allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della. Ecco i principali spunti evidenziati: “La squadra ha giocato una grande, abbiamo dominato in attacco e in difesa”. “Sono molto felice perché ilè nelle prime otto d’Europa. Il sorteggio? Possiamo L'articolo