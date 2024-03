Bandiera bianca | il significato nel Diritto Internazionale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le dichiarazioni di Papa Francesco riguardante la guerra in Ucraina hanno causato non poche polemiche. In una recente intervista concessa alla Radiotelevisione svizzera, il Pontefice si è espresso così: “È un’interpretazione. Ma credo che è più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della, di negoziare” (leggi qui) Parole forti e dirompenti, che però non sono state apprezzate da Kiev. Il presidente Volodomyr Zelensky, replicando a Bergoglio, ha sottolineato come “l’Ucraina non abbia bisogno di una mediazione virtuale” (leggi qui). Insomma, le dichiarazioni del Papa sono state per lo più interpretate, soprattutto in Occidente, come “un invito” alla resa di Kiev, che si troverebbe costretta ad accettare l’occupazione dei territori da parte dei soldati russi. L’Ucraina, di “resa”, non vuole nemmeno sentir ...