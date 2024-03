Bandidos | la recensione | un Ocean’s Eleven dal sapore messicano

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il film:, 2024. Regia: Adrian Grunberg. Cast: Alfonso Dosal, Ester Expósito, Juan Pablo Medina, Andres Baida, Mabel Cadena, Nicolás Furtado. Genere: Action. Durata: 40 minuti/7 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix Trama: Dopo aver i contrato un misterioso turista con una mappa del tesoro tatuata sul corpo, Miguel pensa di aver trovato il modo per rintracciare un misterioso tesoro Maya. per portare a termine la sua impresa, però, ha bisogno dell’aiuto di alcuni amici. Così, dopo la morte improvvisa del turista, forma la sua banda composta da Lili, Wilson, il giovane Ariel e la piccola ladra Inès. Ce la faranno, insieme, a raggiungere lo scopo ma, soprattutto, a rimanere vivi e sfuggire a chi, come loro, vuole mettere le mani sul tesoro? Cosa avrebbero fatto gli undici di Ocean se, invece di Las Vegas, si fossero trovati ad agire nel ...