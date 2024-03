Bambini senza futuro L’unica certezza è la guerra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) A proposito di trattative che non trattano e di fomentatori dellavale la pena fare un giro daiche stanno a Gaza, raccontando come stanno coloro che sono riusciti a scampare alla morte per pallottole o bombe nel totale di più di 30mila morti che dovrebbero essere il risultato della legittima reazione di Israele. A proposito di trattative che non trattano e di fomentatori dellavale la pena fare un giro daiche stanno a Gaza In una ricerca gli esperti di salute mentale e di protezione dell’infanzia che lavorano con Save the Children a Gaza si parla di paura, ansia, carenza di cibo, iper-vigilanza e problemi di sonno, un’alternanza nello stile di attaccamento ai genitori, regressione e aggressività. Il disagio emotivo di schivare bombe e proiettili, la paura di perdere i propri cari, di ...