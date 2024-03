Bambina di 7 anni ustionata con acqua bollente a Genzano | soccorsa con l’eliambulanza

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È grave ma non rischia di morire unadi setterimastacon dell'alle gambe.con l'eliambulanza, è stata trasportata in ospedale.

“Scene raccapriccianti” riprese dagli investigatori che hanno scoperto un giro di sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù dalla Bulgaria, dove le ragazze venivano portate in Italia ... (bari.repubblica)

Paul Alexander, morto l'uomo che ha vissuto per 70 anni in un polmone d'acciaio: era paralizzato dopo una poliomielite: Paul Alexander, l'uomo che ha vissuto per per 70 anni dentro a un “polmone d'acciaio”, è morto all’età di 78 anni dopo aver trascorso quasi tutta ...ilmattino

Chiara Nasti, lite al bar davanti al figlio di quattro anni: chi c’entra: Chiara Nasti, attualmente nuovamente incinta, ha avuto una discussione al bar con uomo davanti a suo figlio di quattro anni. Il motivo La presenza del suo cane.gossipetv

Guasto della teleferica, bimbo di 7 anni precipita dalla seggiovia: il video del volo di oltre 12 metri: Tra questi, senza protezione si è trovato anche un bimbo canadese di 7 anni che è scivolato dal suo posto ... i soccorsi hanno immediatamente posizionato un tappetino elastico sotto il bambino, ormai ...notizie.tiscali