Bambina caduta dalla finestra | tragedia sfiorata Poi la telefonata con il padre | “Sto bene”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Montecatini, 13 marzo 2024 – “Sono, ma sto". Due cose sono incredibili in questa storia che ha generato molta apprensione nella mattinata di ieri in pieno centro città. La prima è che laprecipitata dal primo piano della casa dove vive con la famiglia sta. La seconda è che lei stessa, neanche 4 anni, lo ha confermato al telefono con il. La piccola è precipitata all’improvviso dal primo piano, spezzando la quiete di una sonnolente mattinata nella zona di via Mazzini. Le dinamiche del fatto non sono chiare, ma l’incidente è avvenuto intorno alle 10, mentre vicino all’edificio, erano in corso dei lavori in strada. La visione di quel corpicino inerte ha straziato il cuore di tanti residenti e titolari di attività commerciali ...