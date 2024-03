Ballotta | “Vedrei bene il ritorno di Sarri al Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Marco, ex portiere, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Si sarebbe aspettato l’esonero di? “Qualcosa doveva succedere. Poi, le dimissioni non dico che fossero l’ultima cosa, ma quanto meno particolare. Se un allenatore si dimette vuol dire che non ha in mano la squadra. C’era già qualcosa nell’aria. Forse, erano decisioni da prendere un po’ prima”. È d’accordo con De Laurentiis quando afferma che questa è una decisione da perdente? “I problemi ci possono essere, vanno affrontati. Se non c’è modo di risolverli, va fatta una scelta. Magari la società ci ha pensato molto eha capito che l’unica decisione che avrebbe potuto dare una scossa era quella. Non sono d’accordo con De Laurentiis.ci ha provato ma deve aver capito che mancava riscontro da ...