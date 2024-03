BALLANDO CON LE STELLE | BELEN ALLA CORTE DI MILLY CARLUCCI | CACHET PERMETTENDO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 13 marzo 2024)sta lavorando al nuovo show “L’Acchiappatalenti”, a maggio su Rai1, ma la macchina oliatissima di “con le”, il suo cavallo di battaglia che ogni sabato sera da vent’anni appassiona il pubblico, non si ferma mai. Ed ecco che spunta forse il primo nome per l’edizione 2024:Rodriguez. La showgirl, concluso il lungo sodalizio con Mediaset e lasciata la conduzione di “Tu Sì Que Vales” e “Le Iene”, sarebbe pronta a sbarcare in Rai per rilanciarsi. Primo step, secondo Dagospia, concorrente disbarcherebbedi– stima reciproca, rimane ancora il nodo– e...