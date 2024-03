Balenciaga | ecco perché il nuovo bracciale è “virale” online

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La sfilata classica Autunno-Inverno 2024/25 è già conclusa.ha presentato ufficialmente la sua collezione, e gli indumenti e gli accessori creati da Demna, direttore creativo del brand, hanno fatto discutere in modo vivido i social. Sia l’abito creato solamente con l’intimo, sia l’abito di Kim Kardashian, sfoggiato con un cartellino griffato attaccato, hanno destato decisamente tanta discussione. Ma a rubarsi la scena in modo prorompente è stato ilpresentato, diventato “nel giro di poche ore. Su TikTok, infatti, in molti hanno notato un accessorio davvero unico, il cosiddetto “tape bracelet“, che ha scatenato polemiche anche soprattutto per via del suo costo. Ilè formato effettivamente da quel nastro adesivo che abitualmente si ...