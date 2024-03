Lo spread fra Btp e Bund tedesco sale in avvio di giornata a 144,2 punti base dai 143 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è poco mosso al 3,89% sui livelli della ... (quotidiano)

Lo spread fra Btp e Bund tedesco sale in avvio di giornata a 144,2 punti base dai 143 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è poco mosso al 3,89% sui livelli della ... (quotidiano)

Perlina Fusi scala un podio dopo l'altro: Avvio del 2024 spumeggiante per la podista Perlina Fusi, classe 1964. L’atleta valsabbina, originaria di Nozza di Vestone ma residente da oltre trent’anni a Villanuova sul Clisi, si è aggiudicata la ...vallesabbianews

Avvio in leggero rialzo per il mercato del gas naturale: Le quotazioni dei futures sul gas naturale sono in rialzo ad Amsterdam. Il Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, sale dello 0,10% a 24,80 euro al megawattora. (ANSA). (ANSA) ...ansa

Sinner spazza via Shelton a Indian Wells per la 15° vittoria consecutiva: è già tra i grandissimi: Sinner grazie al successo su Shelton a Indian Wells ha ottenuto la 15a vittoria consecutiva. Un risultato che gli permette di agganciare Agassi e Djokovic nella classifica delle vittorie di fila in ...fanpage